السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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مراد: انتبهوا من التلهي بخطابات الشحن المذهبي والطائفي

منذ ساعة واحدة
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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حذر رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد خلال تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية، من أن “الهدف من حصارنا وسلبنا إرادة الحفاظ على ثرواتنا وسيادتنا، ومحاولات سلخنا عن محيطنا العربي، محاولة سيطرة العدو علينا”.

وقال خلال الحفل الذي حضرته شخصيات حزبية وأكاديمية وأهالي الطلاب من الفتنة: “انتبهوا من التلهي بخطابات الشحن المذهبي والطائفي التي تقتل فينا روح المحبة والوحدة وتخدم العدو ومشروعه. ليس بهذه السهولة يتم تهميش من هو متجذر بهذا الوطن، وتمرير ألاعيب البعض على مكون أساسي من أعمدته”.

ولفت إلى “المعاناة التي تواجه الطلاب وذويهم في ظل فقدان الحاجات الأساسية للتعليم، ولكن المؤسسات الأكاديمية نجحت في التغلب على هذه الصعوبات”.

واعتبر مراد أن “التقدم العلمي ليس غاية في ذاته، وهدفنا الأساسي هو بناء إنسان سوي متوازن مؤمن بإنسانيته ووطنه”، متوجها إلى الخريجين: “أنتم ضمانة هذا الوطن، فلا تسمحوا لأحد أن يجرب اللعب على عواطفكم، فالمعركة معركة وعي، الأمل معقود عليكم وعلى انتمائكم للوطن الذي لن نتركه إذا مرض فواجبنا بلسمة جراحه”.

وختم: “أنتم حملة الأصول الطيبة والثبات على القيم فكونوا دائما الأفضل”.

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