الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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مراد: لبنان بحاجة إلى فرسان تدافع عن حقوقه

منذ 15 دقيقة
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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اعتبر النائب حسن مراد أن “رجال البقاع فرسان لأنهم حولوا اليباس لحدائق والصخر لبنيان والفقر لغنى، وهم يدافعون عن أرضهم ويتمسكون بعروبتهم وهويتهم ووحدة وطنهم، ونحن نؤمن بقدرة أهل البقاع على تحقيق التنمية والتزود من بحر العلوم لمواكبة مسيرة التطور العالمي”.

وقال خلال المهرجان الخامس لسباق الخيول العربية في الخيارة البقاعية: “بغير قوتنا تضيع حقوقنا، فنحن أصحاب حق وأقوياء بالحق. ولبنان في حاجة إلى فرسان تدافع عن حقوقه في البحر والأرض والجو، وأبطال الجيش والشعب والمقاومة هم الفرسان الذين يحمون البلد كما حرروه”.

وختم: “رأسنا مرفوع بالإنجازات التي قامت بها إرادة الخير والبناء نحو الصروح العلمية. هذا السباق نموذج للتسابق على فعل الخير والخدمات”.

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