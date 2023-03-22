مراد: لخطّة تدعم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة للقطاع العام

غرّد النائب حسن مراد عبر “تويتر” عن معاناة موظفّي القطاع العام، لافتًا إلى أنّ “متقاعدي القطاع العام الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم يصرخون، وموظفي القطاع العام الذين ما زالوا في الخدمة حاليًا يصرخون”.

مراد أشار إلى “السياسات التي كبّدت البلد الخسائر والاستسلام للأمر الواقع والتحكم برقاب الناس”، مضيفًا: “فلتوقف الحكومة نزيف الهدر ولتضع خطة لدعم الخدمات الاجتماعية والصحيّة للقطاع العام”.

متقاعدو القطاع العام الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم يصرخون، وموظفو القطاع العام الذين ما زالوا في الخدمة حالياً يصرخون.

بالمختصر سياسات كبدت البلد الخسائر واستسلام لامر واقع وتحكم برقاب الناس.

فلتوقف الحكومة نزيف الهدر ولتضع خطة لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية للقطاع العام. — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) March 22, 2023