الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مراد: لخطّة تدعم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة للقطاع العام

منذ 9 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب حسن مراد عبر “تويتر” عن معاناة موظفّي القطاع العام، لافتًا إلى أنّ “متقاعدي القطاع العام الذين أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم يصرخون، وموظفي القطاع العام الذين ما زالوا في الخدمة حاليًا يصرخون”.

مراد أشار إلى “السياسات التي كبّدت البلد الخسائر والاستسلام للأمر الواقع والتحكم برقاب الناس”، مضيفًا: “فلتوقف الحكومة نزيف الهدر ولتضع خطة لدعم الخدمات الاجتماعية والصحيّة للقطاع العام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك
    عناصر من قوى الأمن
    قاصِر غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
    دوروثي شيا
    بالفيديو.. السفيرة الأميركيّة تُهنئ المسلمين بعباءة نُقش عليها أحرف عربيّة

    الأكثر قراءة

    ويل سميث
    بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
    فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
    وزير الأشغال علي حمية
    الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!