الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مراد: لضرورة توحيد التّشريع ودعم صندوق تعويضات أساتذة التّعليم الخاص

منذ 8 دقائق
النائب حسن مراد ووفد نقابة المعلمين في المدارس الخاصّة

النائب حسن مراد ووفد نقابة المعلمين في المدارس الخاصّة

A A A
طباعة المقال

دعا رئيسُ لجنة التّربية والتّعليم العالي والثّقافة النّائب حسن مراد، إلى “ضرورةِ دعم صندوق تعويضات الأساتذة في الـتّعليم الخاص”، مشدّدًا على “أهميّة معالجة المشكلات التي تهمّ المعلّمين وأبرزها وحدة التشريع والتقاعد”.

ولدى استقباله وفد نقابة المعلمين في المدارس الخاصّة الذي ضمّ النقيب نعمة محفوظ يرافقه أمين عام النقابة أسامة ارناؤوط وعضو الهيئة التّنفيذية محمد ريحان بحضور مدير مركز عمر المختار التربوي محمد نجم الدين، لفتَ مراد إلى أحقيَّةِ مطالب المعلمين، متعهّدًا وقوفه إلى جانب القطاعين العام والخاصّ في التّعليم والتّربية باعتبارهما الضّمانة لبناء الوطن، واعدًا بمتابعة القضايا التي عرضَها مع وفد النّقابة.

هذا وشدَّد الوفدُ على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاصّ الذي يتحمّل عبءَ تعليم آلاف التّلاميذ وعبءَ رواتب آلاف المعلّمين.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير أمين سلام
    لقاءات عدّة لقائد الجيش في اليرزة
    وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين مع النائب آلان عون
    "مطالب نقابية" من خبراء المحاسبة إلى مجلس النواب
    حمية مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة
    نقابة "مستوردي السيارات المستعملة" تحمل مطالبها إلى وزير الأشغال

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    محرك سيارة
    10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك