مراد من بكركي: لتنفيذ كلّ بنود الطائف وتقوية العلاقات العربيّة

أعلن النائب حسن مراد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنّ “العد ولّى إلى غير رجعة، هذا ما أكّدنا عليه اليوم في لقائنا مع غبطة البطريرك بشارة الراعي في بكركي، في معرض تشديدنا على ضرورة تنفيذ كل بنود الطائف وتقوية العلاقات العربية العربية”.

مراد أضاف: “بات من غير المقبول التأخّر بانتخاب رئيس للجمهورية وموقفنا هنا يتماهى مع موقف غبطته لجهة رفض تأخير”.

كما تابع مراد: “هذا وأطلعناه على عمل لجنة التربية النيابية والواقع المزري للقطاع، حيث أبدى اهتمامه الكبير ورغبته في التعاون في هذا الملف تحديدًا”.

هذا وأطلعناه على عمل لجنة التربية النيابية والواقع المزري للقطاع حيث أبدى اهتمامه الكبير ورغبته في التعاون في هذا الملف تحديدًا. — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) March 7, 2023