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مراد يبحث مع المدارس والثانويات الرسمية في البقاع في سبل انطلاق العام الدراسي

منذ 5 دقائق
النائب حسن مراد

النائب حسن مراد

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التقى رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد مديري المدارس والثانويات الرسمية في البقاع الأوسط، ضمن سلسلة لقاءات يجريها مراد مع مديري المدارس الرسمية والخاصة، في حضور عضو اللجنة النائب بلال الحشيمي في ثانوية سعدنايل الرسمية.

واستمع مراد إلى المشاكل التي تواجه المدارس، وتم البحث في سبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، بما يضمن حق التلاميذ بالتعلم، وحق المدارس بالقدرة على القيام بمسؤولياتها.

وأكد مراد أهمية تأمين مقومات العمل المدرسي، متعهدا متابعة القضايا التي تم طرحها، مثنيا على “دور وزير التربية والتعليم العالي، واهتمامه بهذا الموضوع باعتباره أولوية وطنية”.

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