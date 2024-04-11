"مراسلون بلا حدود" تدعو إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على مقتل الصحافي عصام عبدالله

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” المجتمع الدولي، اليوم الخميس، إلى “الضغط لضمان محاسبة إسرائيل” على مقتل الصحافي عصام عبدالله قبل ستة أشهر في جنوب لبنان في ضربة أُصيب فيها كذلك ستة صحافيين بينهم مراسلان لوكالة فرانس برس.

وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر لوكالة فرانس برس اليوم الخميس “من غير المقبول بعد كل التحقيقات” التي خلصت إلى أن عبدالله “قُتل في قصف إسرائيلي(..) ألّا تكون قد تمت محاسبة الجيش الإسرائيلي حتى الآن ولا اتُخذت أي خطوة نحو تحقيق العدالة”.

وأضاف “ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لضمان محاسبة إسرائيل”، متابعًا “هذا النوع من الإفلات من العقاب يعرّض الصحافيين للخطر”.

في 13 تشرين الأول 2023، استهدفت ضربتان متتاليتان مجموعة سبعة صحافيين عند أطراف بلدة علما الشعب اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل، ما تسبب بمقتل مراسل وكالة “رويترز” عصام عبدالله.