مراسلَة فرنسيّة عاجلة للبنان.. ومستندات دامغة بانتظار سلامة غدًا!

كان باستطاعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم حضور جلسة تحقيق معه دعاه إليها القاضي شربل أبو سمرا، وحدد غدًا الأربعاء موعدًا لها. وكان بإمكانه تقديم دفوع شكلية، إلا أنّ مصادر دبلوماسية أكدت لـ “نداء الوطن” أنّ “مراسلة فرنسية عاجلة وصلت لبنان، تطلب حضور القاضية أودي بوريسي الجلسة”.

حتى الأربعاء الماضي لم يكن الطلب مستجابًا، فإذا باتصال من خارج الحدود، بحسب المصادر عينها، “يضع سياسيين وقضاة لبنانيين أمام حقيقة تلكؤهم وكشف تسللهم، مع تأكيد أنّ ما يمارس في لبنان من دفوع شكلية وردّ للقضاة وتضييع للوقت والتفاف على القوانين بات يُهدِد حيث يوجِع مستخدمي هذه الأساليب”.

فإذا بالسيناريو يتغيّر بسرعة البرق مع الطلب من سلامة الحضور “لأن القصة مش مزحة” وفقًا للمصادر المعنية المتابعة. وبنهاية الأمر يفترض أن تعقد جلسات خلال يومي الخميس والجمعة للاستماع إلى رياض سلامة وشقيقه بحضور القاضية الفرنسية.

أما أن المستنطق هو أبو سمرا وحده من دون غيره، فتلك قصة لن تجري عمليًا كما يسوق لها نظريًا وفقًا للمصادر: “فالقاضية بوريسي ستطرح ما تريد من أسئلة عبر أبو سمرا الذي أخذ تعليمات بالتعاون الكامل من دون التحجّج بالسيادة واستقلالية التحقيق اللبناني عن الأوروبي”.

وأشارت المصادر إلى “أنّه لا ينقص بوريسي إلا رؤية رياض سلامة وجهًا لوجه أخيرًا، وسماع أجوبته على بعض الأسئلة الأفخاخ المفصلية الكفيلة بتوجيه الاتهام إليه إذا كانت الأجوبة كتلك التي قدمها محاموه في باريس. وبين المفاجآت أنه بات بحوزة محققين أوروبيين مستندات دامغة على علاقة رياض سلامة بحصيلة عمولات شركة “فوري”، مثل شيكات موقعة بالتجيير على ظهرها من حسابات رجا إلى رياض سلامة. وعليه التبرير الصعب، إن لم يكن المستحيل”.