مراسل عسكري إسرائيلي يتساءل عن أنفاق حزب الله.. هل نشهد مفاجأة!؟

أوضح نير دفوري، مراسل شؤون عسكرية في “القناة 12” الإسرائيلية أن “ما يحدث في الجنوب مرتبط بالشمال”، مشيراً إلى أن “حزب الله يستطيع أن يؤلم الإسرائيليين، وأن يسبب لهم ضرراً، وأياماً صعبة”.

في غضون ذلك، أشار دفوري إلى أنّه “بخصوص الأنفاق على الحدود اللبنانية، لا يعرف إذا كان يوجد أنفاق”.

وتابع، “أسأل طوال الوقت كل المصادر التي التقيها بشأن هذا الموضوع والجميع يقول إنهم لا يعلمون، ولكن هذا لا يعني أنه لن يفاجئونا بشيء”.

وذكر المراسل أنّه بعد شهر ونصف “قد نجد أنفسنا في تصعيد، وهذه الأمر سيكون له أثمان”.

بدوره، قال ألون أفيتار – خبير في الساحة الفلسطينية، في “القناة 13” الإسرائيلية، إنّ “حزب الله بمجهود صغير يشلّ لنا الحدود الشمالية، وهو يمكنه فعل أكثر من ذلك بكثير”.

وأمس السبت، اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي، وإصابة آخر في قوات الاحتياط، بهجمات حزب الله التي نفّذها.

ومؤخراً، كشفت معلومات للميادين أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله – “أدخلت منظومة صواريخ موجّهة، ذات قدرات تدميرية عالية، في الخدمة”، وهي قادرة على العمل على أهداف برية وجوية وبحرية، ثابتة ومتحركة.

وتتمتع هذه المنظومة بالقدرة على إصابة الأهداف بدقة وتدميرها، كما يصل مداها الفعّال إلى ما يتراوح بين 8 كلم و10 كلم