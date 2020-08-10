مراسم دفن حكومة حسان دياب مسألة وقت لا أكثر

بينما كانت الدول المانحة تعلن تباعاً حجم مساعداتها الإغاثية للشعب اللبناني، كان “مشط” حسان دياب الحكومي تتساقط أسنانه توالياً في بيروت على وقع استقالات وزارية أِشبه بالانشقاقات التي تحصل في الأنظمة البائدة، حتى كاد الوزراء المنشقون يخرجون بتسجيلات مصوّرة يستعيدون فيها مشهدية: “أنا فلان الفلاني أعلن استقالتي وهذه هويتي”.

ففي محصلة المشهد المتفجر في الشارع تحت وطأة تعاظم النقمة الشعبية على سلطة “الكيماوي”، تمدد عصف “نيترات الأمونيوم” ليصيب منظومة 8 آذار الحاكمة و”يخلخل” قوائمها الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، مودياً حتى الساعة بحكومة حسان دياب التي “تلفظ أنفاسها الأخيرة وباتت مراسم دفنها مسألة وقت لا أكثر” بحسب تعبير مصادر نيابية معارضة لـ”نداء الوطن”، ليتركز التصويب تالياً على ساحة النجمة حيث يترنح المجلس النيابي تحت وطأة الاستقالات التي تكرّ سبحتها على ضفة النواب المعارضين دون أن تبلغ بعد مستوى الكتل النيابية الوازنة، مؤكدةً أنّ “النقاش السياسي الجدي أصبح يتعامل مع المستجدات على أساس أنّ حكومة دياب أضحت “وراءنا” والمجلس “أمامنا” فماذا نحن فاعلون؟ وما هي أفضل الخيارات النيابية المتاحة؟”.