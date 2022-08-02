مراقبة تركية لحماية ​سفينة الحبوب​ الأوكرانية المتجهة إلى لبنان

أشار الخبير العسكري التركي، أرسان أرغور، في حديثٍ لقناة “تي آر تي” التركية، إلى أن “مركز التنسيق المشترك في ​اسطنبول​ سيتبع بروتوكولاً محدداً لحماية ​سفينة​ راسونيا المحملة ب​الحبوب​ الأوكرانية والمتجهة إلى ​لبنان​، ولضمان وصولها إلى وجهتها”، وأوضح أنه “عند وصول السفينة إلى المياه التركية سترسل هيئة مراقبة مشتركة للكشف عن حمولتها والتأكد من أنها تحمل الحبوب فقط”.

وكانت ​وزارة الدفاع التركية​، قد أعلنت أمس أن “أول ​سفينة​ محملة بالحبوب تغادر ميناء ​​أوديسا​​ الأوكراني في غضون ساعة”، مضيفة أن “السفينة رازوني المحملة بالذرة، هي أول سفينة ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه لبنان”.

بدوره، لفت وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف، إلى أن “السفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة”.

ورحّب ​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريش​ بمغادرة السفينة، معرباً عن أمله في أن يحقق استئناف ​الصادرات​ “الاستقرار والمساعدات الضروريَة للأمن الغذائي العالمي”.