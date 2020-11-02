مرتضى أمام وفد نقابي: خطتنا الاستراتيجية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية

إعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن النهوض بالقطاع الزراعي لا يحتاج الى معجزات، مؤكدا أن ما تقوم به الوزارة يهدف لحماية القطاعات الإنتاجية.

وقال مرتضى خلال استقباله وفد نقابة الأطباء البيطريين ونقابتي ومربّي المواشي والدواجن والاعلاف: “خطتنا الاستراتيجية تهدف الى حماية الثروة الحيوانية عبر حماية القطاعات الإنتاجية ورفع نسب الإنتاج ضمن الخطة العشرية المرصودة، وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية”.

وأضاف: “قمنا بحماية قطاع الدواجن لكوننا دولة مصدّرة للبيض، ولدينا فائض في إنتاج اللحوم البيضاء، ومنعنا استيراد الدجاج المجلّد. إلا أن الظروف الاستثنائية واقفال البلاد بسبب جائحة كورورنا أدّت الى خفض الطلب وفيض الإنتاج، مما سبب بخسائر كبيرة لدى المربين واضطروا الى خفض انتاجهم وانفقد التوازن بين العرض والطلب”.

ولفت الى أن ما قامت به الوزارة هو اعادة السماح باستيراد كميات محددة بهدف خلق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المستهلك من الغلاء الفاحش في السوق.

وكشف مرتضى أن الوزارة نظمت استيراد اللحوم الحمراء وألزمت الملحمات ببطاقة تعريف، قائلا: “لفتنا فعلاً التنافس التنازلي في الأسعار في مؤشر الى ضبط إيقاع السوق”.

وناشد مرتضى رؤساء النقابات دعوة المزارعين لعدم التردد في مخاطبة الوزارة خطياً فور رصد أي خلل من التجار في أي قطاع زراعي، لتوجيهها الى النيابة العامة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بتوجيهات الرئيس نبيه بري لمساعدة المزارعين والنقابات الزراعية.