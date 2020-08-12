مرتضى: اجراءات لحماية الطابع التراثي والديموغرافي للمباني والعقارات المتضررة من الانفجار

أعلن وزير الثقافة عباس مرتضى انه تقرر منع اجراء أي معاملة بيع او تصرف او تأمين تتعلق بالعقارات المتضررة من كارثة تفجير المرفأ ومنع تسجيلها في الدوائر العقارية الا بعد الانتهاء من كافة اشغال الترميم.

وقال: “بناء لطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي إطار حماية الطابع العمراني والديموغرافي والتاريخي للمناطق المتضررة من كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولمنع أي استغلال للمساس بالملكية او المضاربة العقارية، او تغيير في الطابع العمراني او التراثي او التاريخي في تلك المباني، انه قد تقرر منع اجراء أي معاملة بيع او تصرف او تأمين تتعلق بالعقارات المتضررة من كارثة تفجير المرفأ ومنع تسجيلها في الدوائر العقارية الا بعد الانتهاء من كافة اشغال الترميم وبعد موافقة وزارة الثقافة وفقا للأصول المتعلقة بحماية الأبنية التاريخية والتراثية”.