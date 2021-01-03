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مرتضى: غير مسموح أن تشهد منطقة بعلبك الهرمل نقصا في المواد الأساسية

منذ 29 دقيقة
عباس مرتضى

عباس مرتضى

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شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى على أنه “من غير المسموح أن تشهد منطقة بعلبك الهرمل نقصا في أي من المواد الأساسية والضرورية، خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.

وقال خلال استقباله وفودا شعبية من مختلف مناطق محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع: “إن الإجراءات المشددة يجب أن تكون في المكان الصحيح، أي في حفظ الأمن ومكافحة التهريب في بعلبك- الهرمل، مع الأخذ بالاعتبار تأمين التسهيلات اللازمة لوصول متطلبات الأهالي اليومية من غذاء ودواء ومحروقات”.

وتركزت مناشدات الوفود على “ضرورة التحرك الرسمي للمعنيين، لناحية تعديل الإجراءات المتخذة التي تحول دون وصول الأغذية والمحروقات والدواء إلى مناطق البقاع الشمالي”، ووعد مرتضى بمتابعة هذا الملف.

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