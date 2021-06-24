مرتضى: كلنا للوطن

لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى عبر “تويتر” أن “اعادة تشغيل جهاز “السكانر” في مرفأ طرابلس، نموذج حي للتعاون والاندفاع الوطني لإنعاش وحماية القطاعات الحيوية وبطليعتها الزراعة”.

وشكر مرتضى للمساهمين والغيورين، مضيفاً، “كلنا للوطن”.

يذكر أن طرابلس شهدت سابقاً حملة اعتراضات واسعة، على خلفية الإعلان عن وجود نيّة بنقل جهاز التفتيش الإلكتروني الخاص بمرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت. أما الهدف من هذه العملية، كان الاستعانة به لمراقبة البضائع والسلع وشحنها إلى السعودية ودول الخليج، التي حُصر التصدير إليها بحراً من مرفأ العاصمة.