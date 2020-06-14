مرتضى: مشكلة التصدير والترانزيت على الحدود الأردنية حُلّت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى “حل مشكلة التصدير والترانزيت على الحدود الأردنية، بعد مروحة اتصالات أجراها بهذا الخصوص مع المعنيين”.

وقال مرتضى، خلال استقباله وفد تجمع مزارعي الحبوب والشمندر السكري: “بعد مراجعات عدة بخصوص تعويضات القمح، أجريت الإتصالات اللازمة، حيث تم تأكيد وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل”.

والتقى مرتضى وفداً من مزارعي البطاطا في لبنان، مؤكداً خلال الاجتماع “ضرورة ضبط الأجهزة المعنية الحدود في كل المناطق لمنع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني”.

واعتبر أنّ “لكل مزارع ومواطن دوراً في حماية المنتجات الوطنية ومكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي بضاعة أو منتج مهرب في السوق المحلي”.

ودعا المزارعين في كل القطاعات إلى “إبلاغ الوزارة عن أي جهة تحتكر أو تتلاعب بأي نوع من المدخلات الزراعية، كون المرحلة الحالية تتطلب وقوف الجميع أمام مسؤوليتهم الوطنية وحماية القطاعات المنتجة لاسيما صغار ومتوسطي المزارعين”.