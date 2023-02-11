السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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مرتفع جوي وطقس مستقر في الأيام المقبلة

منذ 6 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر، تخرقه تقلّبات جويّة ضعيفة بين الليلة السبت وصباح يوم غد الأحد، ومنتصف الاسبوع المقبل، فيما يستمر الجو بارد والحرارة ما دون معدلاتها الموسميّة مع تشكّل الجليد على الجبال.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
١- الحرارة ساحلاً ٧ و ١٥ درجة، بقاعا بين -٢ و ١٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١ و ٩ درجات
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية ليل السبت الاحد وزخات ثلجيّة على ١٠٠٠متر
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاحد: طقس مستقر نهارًا غائم اجمالًا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب اجمالًا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ ساحلا وبين -٢ و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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