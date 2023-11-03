مرتفع جوي يسيطر على لبنان.. كيف ستكون درجات الحرارة؟

يؤثر مرتفع جوي على لبنان، يترافق مع طقس مستقر في الأيام المقبلة، وارتفاع جديد في الحرارة يومي السبت والأحد.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوج بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ١٠ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.