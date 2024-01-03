مرحلة خطيرة من التصعيد.. العدوان الإسرائيلي يطال الناقورة ونصر الله يحذر!

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلاً في الناقورة جنوب لبنان لأول مرة منذ بدء الاشتباكات على طرفي الحدود في الثامن أكتوبر الماضي.

وقد أحدثت الغارة دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت اضرارًا بالمنازل المحيطة، وأشارت معلومات إلى سقوط جريحين، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

في سياق متصل قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن قتل إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت صالح العاروري “جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها”.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون إن قصف حزب الله لإسرائيل عبر الحدود والذي بدأ في الثامن من أكتوبر تشرين الأول حال دون قيامها بحملة قصف أوسع نطاقا، وأردف “إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد”.