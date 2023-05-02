مرشّح رئاسيّ واحد للمعارضة نهاية الأسبوع!

أشار النائب غسان سكاف إلى أنّ “هناك فريقًا قرّر من هو مرشّحه وبالتالي يجب على الفريق الآخر تحديد مرشّحه”، وقال: “لذلك نقوم بمبادرة هي الثانية، لا سيّما أنّنا نسمع أن البعض على استعداد لتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأعلن سكاف، في حديث إلى إذاعة “صوت كلّ لبنان”، أنّه بدأ منذ أسبوعين اتصالات مع الأفرقاء وأقنعهم بأنّ “استمرار الانقسام في قوى المعارضة سيؤدّي إلى الاستفراد ببعض النواب ونقلهم من ضفة إلى أخرى”. وتوقّع “التوصل إلى اسم مرشح المعارضة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد ذلك إطلاع بكركي على نتيجة الاتصالات”.

واعتبر أنّه “باقتراح فريق المعارضة مرشحًا واحدًا يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتنافس ديمقراطي”، مشددًا على أن مبادرته “ليست ضد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل هي فقط للإسراع في إنجاز الاستحقاق”.

ورأى أن “الاستحقاق الرئاسي سياديّ يقع على عاتق مجلس النواب ولا صلاحية لأي دولة بتسمية الرئيس المقبل”.

أمّا عن حركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فأكد أن “كل المبادرات مطلوبة اليوم من أي شخص وليس هناك تنسيق ولا حتّى تنافس بين المبادرتين”.