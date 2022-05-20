مرض جدري القرود “يُقلق” العالم واجتماع طارئ لـ “الصحة العالمية” اليوم

سبّب ارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة، قلقا عالميا على مدار الأسبوعين الماضيين، ما دفع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة الى عقد اجتماع طارئ حول تفشي مرض جدري القرود، بحسب ما كشفت مصادر مقربة من المنظمة لوكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة. وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.

ألمانيا تسجّل أول إصابة

تزامنا، أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل اول حالة بفيروس جدري القرود في البلاد في تاريخ 19 أيار.

وقالت الخدمة الطبية بالقوات المسلحة الألمانية في بيان: “اكتشف معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للقوات المسلحة الألمانية في ميونيخ الآن فيروس جدري القرود بما لا يدع مجالاً للشك لأول مرة في ألمانيا في 19 أيار 2022 في مريض مصاب بآفات جلدية مميزة”.

أفاد وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، أنه بناءً على المعلومات المتاحة، يفترض أن الفيروس لم ينتقل بسهولة وأنه يمكن احتواء تفشي المرض إذا تصرفت السلطات الصحية بسرعة، وسنقوم الآن بتحليل الفيروس عن كثب وفحص ما إذا كان يتضمن نوعًا أكثر عدوى.

أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا

وفي الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا التي يتوطن فيها المرض. وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

وفي السياق، سجلت البرتغال 14 حالة، وأكدت إسبانيا سبع حالات، كما أبلغت الولايات المتحدة والسويد عن حالة واحدة لكل منهما.

كذلك، أفادت السلطات الإيطالية بتسجيل حالة مؤكدة واحدة وتشتبه في حالتين أخريين، كما تشتبه فرنسا في حالة واحدة في منطقة باريس.

أشارت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكبر وكالة للصحة العامة في إفريقيا، أمس، إلى أنه تم احتواء العديد من حالات تفشي مرض جدري القردة في القارة خلال جائحة كوفيد-19 بينما كان العالم يركز اهتمامه على كوفيد-19.