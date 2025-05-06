مرقص: للتأمل والعمل في سبيل نهضة الصحافة والانتصار لشهدائنا

أحيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية قبل ظهر اليوم، خلال تجمع للصحافيين والإعلاميين أمام تمثال الشهداء، في وسط بيروت، ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في السادس من أيّار، تخللها تكريم للزملاء الذين قاموا بتغطية وقائع الحرب على لبنان.

كما وضع إكليل من الغار باسم نقابتي الصحافة والمحررين على تمثل الشهداء.

حضر وزير الإعلام المحامي بول مرقص، نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي وأعضاء النقابتين، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، وفد رابطة خريجي كلية الاعلام برئاسة الزميل خضر ماجد وحشد من الصحافيين والاعلاميين والمراسلين والمصوريين الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية.

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن والصحافة، ألقى الوزير مرقص كلمة، قال فيها: “أقف إجلالا واحتراما لشهداء الصحافة في ذكراهم. وأعاهدكم العمل معكم بالشراكة المتينة، على بناء ذكرى آتية، تحل علينا بأفضل من الحالية. هذا الذي نعاهدكم به، ونعاهد شهداء الصحافة الأبرار”، داعيا الجميع “الى التأمل والعمل في سبيل نهضة الصحافة والانتصار لشهدائنا”.

من جهته، نقيب الصحافة عوني الكعكي، بدأ كلمته بقراءة سورة الفاتحة على أرواح جميع الشهداء”. وقال:”عيد الشهداء في السادس من أيار، مناسبة وطنية يحتفل بها اللبنانيون وهم يرفعون رؤوسهم فخرا واعتزازا.

أضاف: “السادس من أيار، هو تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام العرفية التي أصدرتها محكمة عاليه، ونفذها جمال، باشا المعروف ب “السفاح”، في حق عدد من الوطنيين اللبنانيين والسوريين. ومن هؤلاء : عبد الكريم الخليل، محمد المحمصاني، محمود المحمصاني، محمود العجم، صالح حيدر، سعيد فاضل عقل، عمر حمد، عبدالغني العريسي، الشيخ أحمد طبارة، توفيق البساط”.

وأشار الى “أن عددا مهما من الشهداء كانوا من الصحافيين أصحاب القلم الحر… ومن هنا كان السادس من أيار أيضا عيدا لشهداء الصحافة اللبنانية”.

تابع الكعكي:” نقف اليوم، نتذكر أولئك الأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الحق والكلمة الحرة.. لم يخافوا، ولم يستسلموا… بل توجوا موقفهم البطولي بالشهادة”.

وقال: لقد بات السادس من أيار مناسبة لتكريم شهداء الصحافة اللبنانية وجميع العاملين في الاعلام. الصحافة اللبنانية الحرة التي لم تبخل بشيء، بل هي تقاوم وتناضل من أجل الوصول الى الحقيقة”.

وتوجه الكعكي الى “رجال الإعلام والصحافة”، وقال:”ظلوا على مواقفكم، وتمسكوا بالقِيم والضمير الحي. فأنتم رعيل لا يخشى في الحق لومة لائم.. وظلوا صامدين فالنصر لكم… لكلمتكم الحرة وهي أمضى سلاح”.

وختم الكعكي، متوجها بالشكر للكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهذه المناسبة، معتبرا “ان هذا تأكيد منه على مكانة ودور الاعلام في بناء الوطن”.