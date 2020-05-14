مركز الإتصالات الخاص بـ”كورونا”: 5500 مكالمة لتوجيه المرضى والإطلاع على نتائج الفحوص

أعلن مركز الإتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للإستجابة للطوارئ انه “بعد مرور شهر على إطلاق “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” لـ”مركز الإتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ” داخل مبنى “أوجيرو” – بئر حسن، والذي تم بدعم من وزارتي الصحة والإتصالات وهيئة “أوجيرو”، بالتعاون مع المجلس الوطني لريادة الأعمال والإبتكار..

استقبل مركز الإتصالات أكثر من 5500 مكالمة ورسالة لتوجيه المرضى في شأن إجراءات الحجر الصحي، ونتائج اختبار الـ PCR التي تجرى في مختبرات المستشفى، والإجابة عن الاستفسارات العاجلة مثل نقل المصابين الى مستشفى الحريري وغيرها”.

ويهدف مركز الإتصالات إلى “تسهيل وتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على كل المعلومات والتوجيهات من أجل احتواء الأزمة، وإلى توسيع دائرة تلقي الاتصالات بالإضافة للوصول الى قاعدة معلومات تعطي مؤشرا مبكرا عن الأوضاع في مناطق معينة من أجل التركيز عليها، إلى جانب توحيد معايير الأسئلة التي تطرح على المرضى”.

ويعد المركز “أحد المكونات الأساسية لجمع المعلومات والبيانات وتوحيد المعايير التي تصب في نهاية المطاف في مركز معلوماتية وزارة الصحة من أجل تحديد السياسات والإجراءات التي يجب أن تتبع”.

أوقات العمل

ويعمل مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوص 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 820830/01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ”واتساب” 897961/76.