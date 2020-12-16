مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع كسوة الشتاء

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، بالشراكة والتعاون مع جمعية الغنى الخيرية، مشروع كسوة الشتاء لعام 2020، التاسعة صباحاً في المدينة الرياضية، والذي يستهدف أكثر من 18000 ألف عائلة فقيرة من مختلف المناطق اللبنانية والجنسيات المختلفة.

شارك في الاحتفال القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان سعود الدهمشي، ومسؤول الحملة الإغاثية في مركز الملك سلمان فهد القناص وعدد من الاداريين، ورئيسة جمعية الغنى الخيرية لينا ابو اللبن.

بعد جولة للدهمشي على مراكز التوزيع، اثنى على “حسن التنظيم والتوزيع لفريق عمل جمعية الغنى الخيرية ومتطوعيها لخدمة الناس”. وقال “دائما تسعى المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من قياداتها الحكيمة ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، الى تقديم مساعداتها سواء كانت طبية او غذائية أو عينية الى كل العوائل المحتاجة. واليوم تم تدشين مشروع توزيع كسوة الشتاء الى ما يفوق 18000 ألف حقيبة ثياب مختلفة و36000 ألف بطانية وغيرها لعام 2020 وللمناطق اللبنانية كافة ومختلف الجنسيات. ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية يواصل تقديم مساعداته إلى العوائل المحتاجة، وكان من اوائل الذين سارعوا الى تقديم المساعدات المتنوعة من طبية وغذائية وغيرها وخصوصا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت”.

ولفت مسؤول الحملة في مركز الملك سلمان إلى “ان المركز سيواصل تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للعوائل الفقيرة”. وقال “اليوم تم تدشين برنامج كسوة الشتاء لعام 2020 للمناطق اللبنانية كافة ولكل الجنسيات، بالشراكة مع جمعية الغنى الخيرية التي تعمل مشكورة بموظفيها ومتطوعيها لخدمة الناس”.

وشكرت رئيسة جمعية الغنى الخيرية المملكة العربية السعودية “قيادة وشعبا، ومركز الملك سلمان للاعمال الانسانية والاغاثية ومن خلال توجيهاتها وإرشاداتها لأجل مواصلة مساعداتها للعائلات المحتاجة والفقيرة”. وقالت “ان جمعية الغنى تعمل كشريك منفذ لتوزيع المساعدات وسبق ان تم توزيع ما يفوق 27000 ألف حصة غذائية في المناطق اللبنانية كافة وهي تستهدف العائلات المحتاجة والفقيرة”.