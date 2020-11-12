مركز بحوث إسرائيلي يكشف عدد مواقع “حزب الله” جنوب سوريا

اكد مركز مركز “ألما” للبحوث والتعليم الإسرائيلي، في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، ان “لحزب الله نحو 58 موقعا جنوب سوريا، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لمشروع الجولان”.

واستند تقرير المركز في تحديد تلك الأماكن على مواقع معارضة سورية وأماكن فعلية تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التقرير “تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا تشكل أساسا نوعيا لأنشطة حزب الله، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، الأمر الذي يشكل تحديا مستمرا لإسرائيل والمنطقة”.

وتابع: “القيادة الجنوبية للحزب لها مهمة أساسية وهي إنشاء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول للجيش السوري للحرب مع إسرائيل”.

وأوضح، أن قيادة علي موسى دقدوق فتحت “مشروع الجولان”، ومقره في دمشق وبيروت، ومن مهامه “جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل والتحركات العسكرية في الجولان الواقع تحت السيادة الإسرائيلية”. وذلك بحسب “روسيا اليوم”.