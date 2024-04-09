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مروان حمادة: لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية

منذ ساعة واحدة
مروان حمادة

مروان حمادة

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دان عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، في بيان، “الجريمة النكراء التي أودت بمنسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان”، وتقدم بـ”التعازي إلى عائلة الفقيد وأبناء جبيل وحزب القوات اللبنانية واللبنانيين”، آملاً أن “تكشف ملابسات هذه الجريمة بالكامل وجلاء الحقيقة، مما يريح عائلة الفقيد واللبنانيين، إذ لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية أو علامات استفهام، بل أن تظهر الحقيقة كاملة”.

وتمنى حمادة أن “تكون الدولة وحدها دون سواها، من يحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب الماضي علمتنا الكثير منذ منتصف السبعينات إلى اليوم، فلا مجال إلا بسلاح شرعي واحد، ودولة مركزية ومؤسسات وإدارات تابعة لها، ليكون لنا بلد يحلم به الأبناء والأحفاد، فهذه الجرائم التي تتوالى فصولها تعيدنا إلى حقبة الماضي، وبالتالي لا أحد يريد الحرب”.

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