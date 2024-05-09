مروان شربل: المجتمع الدولي يستخفّ بالموقف اللبناني ويقلّل من شأن لبنان

طالب الوزير السابق مروان شربل بـ”موقف لبناني حاسم لإقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان جدياً في تحمّل أعباء النزوح السوري”، داعياً الوفد اللبناني إلى قمة بروكسل المقررة نهاية الشهر الحالي إلى “مخاطبة الدول المشاركة بحزم وجدية والتلويح بإجراءات لبنانية تقضي بفتح الحدود البحرية أمام الهجرة غير الشرعية”.

ودعا شربل، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، الدولة اللبنانية إلى “الامتثال بتركيا التي تفرض رأيها على المجتمع الدولي بشأن النازحين السوريين لديها، بعد أن أقدمت على فتح حدودها البحرية للهجرة غير الشرعية باتجاه دول أوروبا وحصلت حينها على 6 مليار، كما تكرّر المشهد في الأردن”، معتبراً أن “المجتمع الدولي يستخفّ بالموقف اللبناني ويقلّل من شأن لبنان، ما يحمّل الحكومة مسؤولية ممارسة الضّغوط الجدية لإحداث تبدّل في الموقف الأوروبي”.