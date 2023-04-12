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مروان شربل: غالبية الأحزاب تحاول التهرب من الانتخابات البلدية

منذ ساعة واحدة
مروان شربل

مروان شربل

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بين التأجيل والتمديد تتأرجح الانتخابات البلدية وسط مخاوف سياسية بحسب بعض الاوساط، فيما الاحزاب لديها نوع من الخوف وتحاول التهرب باعتبار انه امتحان ثاني لها.

هذا ورأى الوزير السابق مروان شربل ألا نية لدى المسؤولين لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، موضحاً أن غالبية الأحزاب تحاول التهرب من هذا الاستحقاق لأنه بمثابة امتحان لشعبيتهم، بالإضافة الى غياب التمويل لإنفاقها على هذه الانتخابات.

وقال شربل، في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “لو كان لديهم الجرأة لاتمامها لما تم تأجيلها، وكانت قد حصلت بالتزامن مع الانتخابات النيابية”، متسائلاً “كم من الوقت والمال كنا قد وفرنا على أنفسنا؟”.

وعن قطف لبنان ثمار التفاهمات الاقليمية في المنطقة، أشار شربل الى أن “دور لبنان لم يأتِ بعد، لان ملف اليمن يتصدر الاولويات وملف سوريا يليه”، وقال نحن آخر حبة في العنقود.

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