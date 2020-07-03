مروجا عملة مزيفة بقبضة قوى الأمن

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أعلنت قوى الأمن الداخلي انه “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لخطّة عملها القاضية برصد وتعقّب وتوقيف أفراد عصابات ترویج العملات المزيفة على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن توافرت لها معلومات مؤكّدة عن قيام عصابة بترويج العملة المزيفة في بلدة الخيام، كلّفت الشعبة قطعاتها المختصّة لإجراء الإستقصاءات والتحريات اللازمة لكشف هوية أفراد تلك العصابة وتوقيفهم.

على أثر ذلك، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية تم تحديد هوية اثنين من أفراد العصابة المذكورة، وهما:

ح. ج. (مواليد 1995، لبناني)

ع. م. (مواليد 1983، لبناني)

وتبيّن انهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيّفة، تزویر، ومخدرات.

وبتاريخ 01-07-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف المشتبه بهما من خلال عملية نوعية ومتزامنة في بلدة عيترون الجنوبية.

بتفتيش منزليهما، عُثر على:

4 أوراق نقدية من فئة مئة دولار مزيفة.

38 ورقة نقدية من فئة خمسين دولار مزيفة

ورقة نقدية من فئة مائتي يورو مزيفة

ورقة نقدية من فئة مئة يورو مزيّفة

12 ورقة نقدية من فئة عشرين ألف ليرة لبنانية مزيفة

مبلغ مالي قُرابة 5 ملايين ليرة لبنانية.

هاتفين خلويين

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج العملية المزيفة، وأنهما يستحصلان عليها من بلدة بريتال.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.”