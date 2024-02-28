الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مروج مخدرات سوري الجنسية بقبضة قوى الأمن في القبة

منذ 33 دقيقة
المروج_ ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري)

المروج_ ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري)

A A A
طباعة المقال

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الشمال.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:

ع. ه. (مواليد عام 1968، سوري)

بتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبّة – طرابلس، على متن دراجة آلية نوع “150V” لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط /8/ أكياس نايلون بداخلها مادّة الهيرويين، مبالغ مالية من عملات مختلفة وهاتفين خليويين.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن على متن الدّراجة.

تم حجز الدّراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصف صاروخي
    من لبنان.. القسام تستهدف شمال إسرائيل بـ 40 صاروخاً
    رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان
    رابطة التعليم الأساسي: جميع التقديمات يجب أن تستمر خلال الصيف
    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل

    الأكثر قراءة

    مسيرة من نوع "هيرمز 450"
    هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
    غارة إسرائيلية على بعلبك
    الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟