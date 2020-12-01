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مروج مخدرات في قبضة قوى الأمن

منذ 45 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن شخص يُشتبه بترويجه المخدّرات في محلة دوحة عرمون.

وعلى الفور انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة، وعِملت على توقيفه بعد مطاردته، ويُدعى:ع. أ. (مواليد عام 1998، سوري) بحسب أقواله.

وبتفتيشه، عُثر معه على كمية من مادتي “هيرويين” و”ترامادول”. كما ضبط في داخل منزله على كميّة من المخدّرات مقسّمة في مظاريف.

وأحيل الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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