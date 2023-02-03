مروج مخدرات وبحقه سبع ملاحقات قضائية في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات ضمن مدينة بيروت وخارجها.

بتاريخ 29-1-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، رصدته إحدى دوريات هذه المفرزة في محلة جادة بيار الجميل وأطبقت عليه وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)

وضبطت بحوزته كمية من مادة الماريجوانا، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدرات، إحداها تقضي بالحبس المؤبد.

أودع الموقوف مع المضبوطات فصيلة الأشرفية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.