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مروع ومأساوي.. حادث سير يودي بحياة الوالدين وإصابة رضيعهما

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 28 - مايو - 2022 6:58 مساءً
حادث سير مروع على طريق كفردجال- النبطية

حادث سير مروع على طريق كفردجال- النبطية

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل مواطن وزوجته وجرح طفلهما الرضيع وشخص آخر في حادث سير مروع وقع عصر اليوم على طريق كفردجال- النبطية.

ووقع الحادث بين سيارتي كيا وفي داخلها شخص من آل صولي من بلدة الطيبة الجنوبية ومعه زوجته من آل بعجور ومعهما طفلهما وعمرها شهرين، وبين سيارة رابيد يقودها شخص من آل فقيه من كفرتبنيت.

وأدى الحادث الى وفاة الزوج صولي وزوجته من آل بعجور وجرح طفلهما وسائق الرابيد، وعملت فرق الاسعاف على نقل الضحيتين والجريحين الى مستشفيي نبيه بري الحكومي في النبطية والشيخ راغب حرب في تول.

    المصدر :
  • رويترز

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