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مروّجا مخدرات في قبضة الأمن

منذ 12 ثانية
توقيف

توقيف

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحدث قرب مستشفى السان جورج كلاً من (ع.ع) و (م.م) اللّذين كانا يستقلان سيارة تستخدم في ترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق جبل لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 /12 /2020، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحدث قرب مستشفى السان جورج كلاً من (ع.ع) و (م.م) اللّذين كانا يستقلان سيارة تستخدم في ترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق جبل لبنان.

وقد حاول سائق السيارة صدم عناصر الدورية وأقدم الآخر على رمي قنبلة يدوية باتجاها دون أن تنفجر ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لتوقيفها، وضبطت داخلها كمية كبيرة من المخدرات.
سُلّم الموقوفان والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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