مروّجو مخدّرات بقبضة قوى الأمن في طرابلس

أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 30/10/2023، في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:
م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)
أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري).
وبتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:
/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة “باز الكوكايين”
/150/غ. من حبوب “الكبتاغون”
/880/غ. من مادة “حشيشة الكيف”
/10/غ. قائم من مادة “الماريجوانا”
/16/ حبّة من مادة “الترامادول”
/78/ حبّة من مادة “الترامال”
ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.