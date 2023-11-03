مروّجو مخدّرات بقبضة قوى الأمن في طرابلس

أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 30/10/2023، في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:

م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)

أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)

م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري).

وبتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:

/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة “باز الكوكايين”

/150/غ. من حبوب “الكبتاغون”

/880/غ. من مادة “حشيشة الكيف”

/10/غ. قائم من مادة “الماريجوانا”

/16/ حبّة من مادة “الترامادول”

/78/ حبّة من مادة “الترامال”

ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.