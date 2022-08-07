مروّج للمخدّرات بالقرب من الجامعة اللبنانية في قبضة الأمن

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شابًا لبنانيًا بتهمة ترويج المخدرات على متن دراجة آلية.

وبداية، توافرت معلومات بأن شخصًا مجهول الهوية يقوم بترويج المخدرات بالقرب من الجامعة اللبنانية في منطقة جل الديب، قبل أن تتمكن قوى الأمن من تحديد هويته ورصده.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من دون لوحات في محلة جل الديب بالقرب من الجامعة اللبنانية، باشرت قطعاتها المختصة إجراءاتها اللازمة في المحلة لتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ج.م. (من مواليد عام 1996، لبناني). بتاريخ 28-7-2022، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، بالجرم المشهود، خلال قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “أدريس” لون أسود من دون لوحات. وقد تبين أنه كان يخبئ المخدرات في حقيبة من القماش كان يضعها إلى جانب الطريق، وقد تم ضبطها.

ضبط بحوزته كمية من المخدرات، على الشكل التالي: 102 غ. من مادة الكوكايين، و532,5 غ. من حشيشة الكيف موضبة في أظرفة وطبات بلاستيكية معدة للترويج، ودفتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محيط الجامعة اللبنانية في محلة جل الديب، على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته. كذلك، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف أحد زبائنه بتاريخ 27-7-2022، في المحلة ذاتها، ويدعى: إ. ش. (من مواليد عام 1996، لبناني)، وقد اعترف بتعاطي المخدرات، وانه يستحصل عليها من المروج المذكور أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.