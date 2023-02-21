مروّج مخدرات في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ ألآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق المتن.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو:

خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 12/2/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة لون فضي تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة تم ضبط:

4 كبسولات بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة حوالى /4،5/غ

9 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين باز زنة المظروف حوالى /1،7/ غ

5 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين Net زنة المظروف حوالى /1،7/غ

3 أكياس فارغة كانت تحتوي على المخدرات

مسدس حربي، وهاتف خلوي، ومبالغ مالية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته، كما اعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار.

تم حجز الدراجة النارية عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.