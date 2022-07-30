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مروّج مخدرات وأحد زبائنه في قبضة الأمن

منذ 46 دقيقة
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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صدر عن المديريـة العامـة لقـوى الامن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, بيان جاء فيه: “نتيجة الجهود اليومية والمستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط مروّج على طول الاوتوستراد الممتد من البوار باتجاه نهر ابراهيم على متن سيارة نوع “BMW” لون أسود تحمل لوحة تسجيل أجنبية”.

وأضاف, “على أثر ذلك، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة توصّلت الى تحديد هوية صاحب ومستخدم المركبة الآلية، ويدعى: م. س. (مواليد عام 1993، لبناني), بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود”.

وتابع, “بتاريخ 26-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة نهر ابراهيم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المذكورة. كذلك ألقت القبض على أحد زبائنه الذي كان على متن سيارة نوع “تويوتا”، ويدعى: ش. ك. (مواليد عام 1968، لبناني) يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم قطع أشجار, بتفتيش المروّج وسيارته تم ضبط: /147,5/ غ من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل /70/ مظروفاً و/3/ علب بلاستيكية، هاتف خلوي عدد /2/، ومبالغ مالية”.

وبالتحقيق معهما، “اعترف (م. س.) بأنه ينشط بعمليات ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن على مسلكي الاوتوستراد الممتد من البوار الى نهر ابراهيم على متن السيارة التي جرى ضبطها. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من الأول”.

ووفق البيان, “أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

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