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مروّج مخدّرات ينشط داخل مخيّم صبرا وطريق المطار في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
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أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة الحازمية، أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة وترويج المخدّرات، ويدعى:

– ر. د. (مواليد عام 1981، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وينشط في ترويج المخدرات في داخل مخيم صبرا وفي محلّة طريق المطار على متن سيارة نوع “BMW” لون كحلي.

وصـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بالجرم المشهود، وبعد عملية رصد ومتابعة دامت قرابة شهرين، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة الحازمية، أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة وترويج المخدّرات، ويدعى:

– ر. د. (مواليد عام 1981، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وينشط في ترويج المخدرات في داخل مخيم صبرا وفي محلّة طريق المطار على متن سيارة نوع “BMW” لون كحلي.

ضُبِطَ في داخل سيّارته كميّة من المخدّرات، إضافةً إلى ضبط كميّة أخرى في سيّارة ثانية نوع “كيا سيراتو” لون أبيض عائدة له، مركونة في محلّة عين الرمانة.

مجموع الكمية المضبوطة عبارة عن: /129/ علبة بلاستكية تحتوي /1,128/ كلغ قائم من مادة الكوكايين، كمية من حشيشة الكيف و/100/ حبة نوع “Tramadol”.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.

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