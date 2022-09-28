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مزارعو التفاح في بشري يعتصمون احتجاجًا على تردّي القطاع

منذ 44 دقيقة
اعتصام لمزارعي التفاح في بشري

اعتصام لمزارعي التفاح في بشري

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نظّمت مجموعة كبيرة من مزارعي التفاح في بشري، اعتصامًا في بعض ارجاء المدينة.

ووفقًا للصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام المزارعون برمي التفاح في الشارع بالإضافة الى اضرام النار، احتجاجًا على التردي الحاصل في قطاع زراعة التفاح.

وفي التفاصيل، يشتري التجار “قفص التفاح” من المزارع بمبلغ لا يتعدى الـ 2 دولار أميركي، في حين ان تكلفة الصندوق الواحد تبلغ أكثر بكثير من هذا الرقم.

في السياق، عبّر المزارعون عن استيائهم وغضبهم، مشيرين الى ان “ما من أحد يسأل عن احوالهم، ولربما كان من الأفضل ان تتم الانتخابات النيابية في موسم التفاح، حتى يُصرَّف الانتاج بالشكل الصحيح”.

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