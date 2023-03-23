مسؤولة أميركيّة في لبنان اليوم.. وهذه أولويّات واشنطن!

توقعت مصادر دبلوماسية أن تنقل مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف في زيارتها المرتقبة إلى لبنان، الثوابت السياسيّة الأميركيّة تجاه لبنان، وتأكيد حضورها الدائم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، لا سيما بعد توقيع الاتفاق السعودي – الإيراني وتأثيره على المنطقة.

وأشارت المصادر لـ “اللواء”، إلى أنّ في أولويات الدبلوماسية الأميركية التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى نتائج لقاء باريس الخماسي، في أسرع وقت ممكن وتأليف حكومة جديدة، تتولى إجراء الإصلاحات اللازمة، مع التأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية.

ورجحت المصادر أن تُكرّر الديبلوماسية الأميركية موقف بلادها الداعي للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية في جنوب لبنان ولا سيما القرار1701.