مسؤولون أمنيون يكشفون: إجراءات أمنية جديدة بمطار بيروت تقلص نفوذ حزب الله

بدأت الحكومة اللبنانية بإحكام سيطرتها على مطار بيروت بشكل أكبر، منذ تراجع قدرات حزب الله إثر الخسائر التي مني بها العام الماضي خلال المواجهات مع إسرائيل.

فقد أفاد مسؤولون أمنيون وعسكريون لبنانيون كبار، بأنه تم فصل العشرات من موظفي المطار المشتبه بانتمائهم لحزب الله.

تقنيات مراقبة جديدة

وقال مسؤول أمني كبير إن الدولة تعمل على تركيب تقنيات مراقبة جديدة تتضمن الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”

كما أشارت الطواقم الأرضية إلى أنها لم تعد تتلقى توجيهات من رؤسائها بإعفاء بعض الطائرات والركاب من التفتيش، في حين تم تعليق الرحلات الجوية من إيران منذ فبراير.

فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام أنه تم اعتقال مهربين، ويخضعون للمحاكمة وفق القوانين. وقال “يمكنكم الشعور بالفرق… نحن نحقق تقدمًا في مكافحة التهريب لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر”.

في حين أعرب مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن ارتياحهم لإجراءات الحكومة اللبنانية للحد من سيطرة حزب الله على المطار وغيره من المعابر، مشددين في الوقت عينه على على ضرورة بذل المزيد من الجهود.

سيطرة الدولة على المعابر

كما أبدى مسؤولون أميركيون تفاؤلا حذرا بشأن سيطرة الدولة بشكل أكبر على المعابر وانتشار الجيش في الجنوب

وقال مسؤول أميركي كبير، عضو في اللجنة الدولية المشرفة على وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني: “هناك ما يدعو للأمل.. لم يمضِ سوى ستة أو سبعة أشهر، وقد وصلنا إلى مرحلة لم أكن متأكدًا سابقا من أنها قد تتحقق”.

وكانت قوات الأمن اللبنانية أحبطت مؤخرًا محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغرامًا من الذهب إلى حزب الله عبر المطار، وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى.

يشار إلى أن واشنطن كانت شددت مرارا خلال زيارات للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، على ضرورة ضبط المطار ومنع تهريب الأسلحة والأموال لحزب الله

علما أن الحزب الذي فقد العشرات من كبار قادته خلال الحرب مع إسرائيل خسر ايضا طريقا رئيسيا مهما لتهريب الأسلحة يمتد من إيران عبر سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

كما يواجه حزب الله الآن صعوبة كبيرة في التهريب عبر البحر أيضا، ما يجعل إعادة بناء قواه في ظل غياب التمويل أمرا صعبا.