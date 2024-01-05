مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم “إننا على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان”.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أن “التقديرات بأن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق”.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح من الجبهة الشمالية، “نفضل الحل السياسي على الحل العسكري لكننا نقترب من النقطة التي ستنعكس فيها الساعة الرملية”.

واعتبر أنّ “الجيش يقوم بعمل عسكري ممتاز ويوجه ضربات لحزب الله”، مشيرًا إلى “الالتزام” بإعادة “الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر الوسائل كافة”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكد في وقت سابق أن لبنان كله سينكشف إذا لم يرد الحزب على اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس في بيروت.

وأضاف نصر الله أن عمليات حزب الله الحالية على الحدود الجنوبية تتيح “فرصة تاريخية” للبنان لتحرير أراضيه التي تحتلها إسرائيل وأن المقاومة الإسلامية في العراق أمامها “فرصة تاريخية” للتخلص من الوجود الأمريكي هناك.