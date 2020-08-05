مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام..وهل سيشمل القرار الوزراء ؟

وزيرة المهجرين غادة شريم
وزيرة المهجرين غادة شريم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع، هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة ايام أي الى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة.

وأضافت شريم “الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين”

وفي سياق متصل أجاب وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية عما إذا كان القرار سيشمل الوزراء ” نعم لا اسماء محددة بل الجميع السابقون والحاليين”

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

مجلس القضاء الاعلى يعاهد الشعب اللبناني بإنزال العقوبات بحقّ المرتكبين

جسر شارل الحلو متصدع..ابتعدوا عنه

المنتدى السياسي الإقتصادي الإجتماعي: نُحمِّل السُّلطة المسؤوليّة الماديّة و المعنويّة…

وزارة الطاقة: خروج محطة التحويل الرئيسية في الاشرفية عن الخدمة بسبب الانفجار