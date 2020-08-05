مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام..وهل سيشمل القرار الوزراء ؟

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أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع، هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة ايام أي الى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة.

وأضافت شريم “الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين”

وفي سياق متصل أجاب وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية عما إذا كان القرار سيشمل الوزراء ” نعم لا اسماء محددة بل الجميع السابقون والحاليين”