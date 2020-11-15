استمع لاذاعتنا

مسؤولو الصيانة في منشآت النفط في طرابلس عاودوا إصلاح أنبوب نفط “كركوك – طرابلس”

منذ 6 دقائق
محاولات لإصلاح الأعطال في أنابيب النفط

محاولات لإصلاح الأعطال في أنابيب النفط

A A A
طباعة المقال

عاود صباح اليوم مهندسو وعمال الصيانة في منشآت النفط في طرابلس العمل على إصلاح الاعطال التي تسبب بها مجهولون بثقب أنابيب النفط كركوك – طرابلس، في حضور عناصر من الدفاع المدني والجيش وقوى الامن الداخلي، في إطار مواكبة الاعمال التي من المفترض أن تنتهي سريعا بمعالجة الثقب الكبير في الانابيب لمنع التسرب النفطي، الذي أحدث أيضا بقعة نفطية ملوثة للشاطئ في محلة العبدة يتم البحث في كيفية معالجتها.

وتم عزل المواد النفطية المتسربة من الانبوب بتوسيع الحفرة لتجميعها، والبدء بضخها الى صهاريج تابعة لمنشآت نفط طرابلس، الامر الذي أوقف عملية التسرب الى الشاطئ.

وكان الأمين العام للهيئة الهليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي زارا ليلا موقع التعدي على الأنبوب في العبدة، وتم الإطلاع على حجم الضرر الكبير وخطورة الكارثة، في حضور رئيس اتحاد وسط وساحل القيطع أحمد المير، ورئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسار. وكان بحث وتأكيد على سبل المعالجة السريعة ورفع التلوث من على الشاطئ.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر حزب الله
    غوتيريش: امتلاك حزب الله للأسلحة خارج سيطرة الدولة “انتهاك خطير” للقرارات الأممية
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: الأشهر الأخيرة كانت صعبة.. وللأسف لدينا كورونا بيولوجي وكورونا سياسي
    توقعات الطقس
    توقعات الطقس.. أمطار غزيرة و عواصف رعدية ترافقها رياح نشطة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سيارة بإمكانها قطع "نصف العالم"
    بالفيديو: السيارة “الحلم” … تقطع نصف العالم بـ ليتر واحد من الوقود فقط
    لقطة من فيلم home alone
    مخرج Home alone: ترامب ابتزني لكي يظهر في مشاهد الفيلم
    كورونا
    هؤلاء هم أخطر حاملي فيروس كورونا