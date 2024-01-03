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مسؤول أمريكي: لا "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في الحرب

منذ 37 دقيقة
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأربعاء 3-1-2023) إن الولايات المتحدة لا ترى “رغبة واضحة” لدى حزب الله أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر.

وأشار المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، إلى خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله في وقت سابق من اليوم حول اغتيال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس الثلاثاء في بيروت.

وتابع المسؤول “على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس”.

واستطرد قائلا “لكن التوتر على الحدود (بين إسرائيل ولبنان) موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران”.

في السياق، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن قتل إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت صالح العاروري “جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها”.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون إن قصف حزب الله لإسرائيل عبر الحدود والذي بدأ في الثامن من أكتوبر تشرين الأول حال دون قيامها بحملة قصف أوسع نطاقا، وأردف “إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد”.

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