مسؤول أميركي: إيران تدرك ما سيواجهها إذا صعّد حزب الله

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي قوله إن إيران تدرك أنه من المرجح تعرضها لهجمات مباشرة ومدمرة إذا صعّد حزب الله مع إسرائيل أو واشنطن.

وقال المصدر إن تقييم الاستخبارات الأميركية يشير إلى أن إيران ووكلاءها يسعون لتجنب حرب أوسع مع إسرائيل.

وأضاف أن هناك قلقا عميقا من أن عدم وجود سيطرة إيرانية كاملة على حزب الله قد يدفع الحزب للتصعيد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين في الجبهة الشمالية أنه تمت “مهاجمة أهداف حيوية لحزب الله في لبنان”.

من جهة أخرى، كشف مصدر كبير في “حزب الله” لرويترز أنّ الحزب شنّ، الخميس، هجمات متزامنة على 19 موقعًا مختلفًا تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الحدود مع لبنان.

وقال المصدر إنّ الأهداف شملت مواقع عسكرية، ولم يخض في التفاصيل.

وكان الحزب قد أعلن سابقاً أنّ مقاتليه هاجموا موقع قيادة لجيش الاحتلال باستخدام طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات، لأول مرة، في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأصابتا أهدافهما.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان الحزب لأول مرة أنه استخدم صاروخ أرض-جو ضد طائرة مسيرة إسرائيلية.

هذا ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أول خطاب له منذ بدء حرب غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، غدًا الجمعة.