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مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: نأمل أن يحدث اتفاق مع لبنان قريباً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 12:29 مساءً
التنقيب في حقل "كاريش"

التنقيب في حقل "كاريش"

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أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، في تصريحات لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن المفاوضات التي وصفها بـ”بطيئة الحركة” مع لبنان بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين تحرز تقدما، لكنه أكد أنه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به.

وعن المحادثات الجارية، قال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث دون الكشف عن هويته: “إننا نحقق تقدمًا، لكن هناك الكثير من العمل. لا يزال هناك أشياء لم يتم الانتهاء منها. على الحكومة اللبنانية أن تقرر أنها تريد التوصل إلى اتفاق”.

وعبر المسؤول الإسرائيلي عن أمنياته بالتوصل لاتفاق قريب مع لبنان، قائلا: “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى هذا الاتفاق المهم. نأمل أن يحدث ذلك قريبًا.”

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