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مسؤول في الجمارك: ميناء طرابلس لم يفرغ حمولة سفينة سورية مشمولة بالعقوبات

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2022 11:15 مساءً
مرفأ مدينة طرابلس شمال لبنان

مرفأ مدينة طرابلس شمال لبنان

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قال مسؤول بالجمارك في لبنان لرويترز الخميس إن لبنان لم يفرغ حمولة سفينة سورية مشمولة بعقوبات أمريكية كانت قد رست في ميناء طرابلس بشمال البلاد هذا الأسبوع للاشتباه في أنها كانت تنقل بضائع مسروقة.

رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في ميناء طرابلس بشمال لبنان محملة بشعير وطحين (دقيق) أبلغت السفارة الأوكرانية في بيروت رويترز الخميس بأن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية.

ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة لرويترز “أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية”.

وأوضح البيان أن “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان”.

وقالت السفارة لرويترز إن السفير الأوكراني إيهور أوستاش التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس لبحث موضوع الشحنة وقال له إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن “يضر بالعلاقات الثنائية” بين كييف وبيروت.

وأكد مسؤول لبناني أن القضية أُثيرت خلال اجتماع مع عون اليوم، مشيرا إلى مخاوف عامة لأوكرانيا من أن تحاول روسيا بيع قمح أوكراني مسروق لمجموعة دول بينها لبنان.

    المصدر :
  • رويترز

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