مساعدات جديدة لأكثر من 90 عائلة قريباً

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار إلى الواقع المتأزم للبنان، لافتاً إلى “دور الوزارة والخدمات التي تؤديها وسط الظروف الصعبة، وفي ظل الشح المالي والموازنة الضئيلة المخصصة لها”، مقدما “جردة حساب لعمله في الوزارة”.

كما لفت إلى محاولاته الشخصية على رأس وزارة الشؤون لمعرفة الواقع على الأرض من خلال زياراته المتكررة إلى مختلف المناطق، مشيراً إلى “مساعيه وجهوده لتأمين الحد الأدنى والمقبول للمساعدات الاجتماعية خصوصا لمؤسسات الرعاية التربوية والإنسانية من خلال التواصل مع وزارة المالية”.

وكشف حجار أنّه “في آخر آذار سينطلق 700 عامل اجتماعي من وزارة الشؤون لزيارة أكثر من 90 ألف عائلة جديدة في مختلف المناطق لتعبئة الاستمارات خلال أقل من 4 أشهر ليتم بعدها تقديم المساعدات بناء على تقييمهم”.

وختم: “بالرغم من كل الصعوبات، دخلنا في ثقافة جديدة تقوم على معالجة المشاكل وإيجاد حلول دائمة عبر حل كل مشكلة على حدة”، آملاً “ممن هو مؤتمن على المال العام وعلى قيمة الصرف والقدرة الشرائية العمل على نفس المنهجية لنتخطى ما نحن عليه ونصل الى بر الأمان”.

وجاء تصريف حجار خلال زيارته مدرسة قدموس، حيث كان في استقباله رئيس المدرسة الأب الدكتور جان يونس وآباء المدرسة وعدد من أفراد الهيئة التعليمية.

وعُقد لقاء جمع الوزير حجار والأب يونس إلى جانب مديري مؤسسات ومدارس الرعاية الاجتماعية في منطقة صور، النائب علي خريس، الشيخ ربيع قبيسي، موظفي مكتب صور للشؤون الاجتماعية.